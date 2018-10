Le botox capillaire : un miracle pour vos cheveux

Tout comme le botox injecté dans la peau pour atténuer les rides, le botox pour cheveux est un soin rajeunissant appliqué par des professionnels de la coiffure. Composé de kératine et d'acide hyaluronique, il est idéal pour réparer les cheveux abîmés ou ternes et pour leur redonner éclat et brillance.

Même si le botox capillaire est souvent associé au lissage brésilien, puisque tous les deux sont à base de kératine, ces deux techniques sont différentes. En effet, si le lissage a un effet détendeur, le botox a une action de nutrition en profondeur en renforçant la fibre et en ravivant le couleur. Le botox capillaire est conseillé aux femmes dont les cheveux sont affaiblis par les colorations répétées, les défrisages, les décolorations ou les brushings fréquents. Il est possible d'appliquer ce soin en hiver quand les cheveux sont particulièrement ternes. De même, avant un départ en vacances, le botox permet de protéger les cheveux des agressions solaires ainsi que du sel et du chlore. L'effet dure entre 6 et 8 semaines, entre temps éviter les shampoings avec sulfate qui accélèrent l'élimination du produit. Un soin au botox capillaire coûte entre 50 et 150€, selon la longueur des cheveux.