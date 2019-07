La technologie de réalité augmentée de YouCam désormais accessible aux petites marques

Perfect Corp. ouvre son application d'essai de maquillage virtuel "YouCam" aux petites et moyennes entreprises.

Le développeur a dévoilé "YouCam for Web", un service proposé sur abonnement aux entreprises de cosmétiques qui aimeraient accéder à l'intelligence artificielle et à la réalité augmentée. Cette initiative permettra aux shoppeurs de naviguer et d'essayer virtuellement les produits des marques grâce à la technologie avancée de reconnaissance faciale de YouCam Makeup.

"La mise en œuvre des essayages virtuels a complètement repensé la manière dont les consommateurs achètent des cosmétiques et nous sommes heureux de créer une plate-forme de self-service qui étendra les solutions technologiques de YouCam à un nombre encore plus grand de marques de beauté", a commenté la PDG de Perfect Corp., Alice Chang.

YouCam a déjà été adopté par de grandes multinationales de cosmétiques comme L'Oréal, Lancôme et Maybelline New York.

Ce nouveau service par abonnement permettra aux marques plus confidentielles d'intégrer l'essayage virtuel à leurs sites internet, à moindre coût.

C'est la dernière initiative en date de YouCam, qui s'est récemment associé aux maquilleurs stars Tom Sapin et Olivier Tissot pour donner accès aux mises en beauté des défilés haute couture récemment vues à Paris.