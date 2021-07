La star de la chirurgie esthétique Paul Nassif sort une gamme pour le visage, on en pense quoi ?

Paul Nassif, médecin en chirurgie esthétique sort une gamme de crème qui allierait hydratation, embellissement et protection de la peau. Vous n’en avez peut-être jamais entendu parler mais outre-Atlantique, Paul Nassif est une star en plus d’être un chirurgien hors pair selon ses patients(e)s.

Qui est Paul Nassif ?

© Nassif Commençons par le commencement et intéressons-nous à l’histoire de ce médecin d’origine Libanaise qui enchante les stars d’Hollywood. Il a étudié la médecine à la University of Southern California puis à la Chicago Medical School avant de faire ses internats et de se spécialiser dans la chirurgie plastique à l’Université du Nouveau-Mexique. Il est aujourd’hui chirurgien plasticien et reconstructeur du visage à Bevely Hills, spécialisé en rhinoplastie mais également star de la télévision dans la série Botched avec Terry Dubrow qui suit les interventions de chirurgie esthétique, toujours en cours après 7 saisons. Il a également participé à la série de téléréalité Real Housewives avec sa femme (dont il a divorcé depuis) pendant les 3 premières saisons du show.

Nouvelle gamme de crème

En tant que médecin qui examine et traite différentes couches de la peau, il a constaté les effets des facteurs externes sur l’épiderme : pollution, dessèchement, etc. Tout cela cause vieillissement prématuré et déficit de collagène et d’élasticité de la peau. Comme il le préconise à ses patients qui doivent subir une cure d’exfoliation et d’hydratation pendant 4 à 6 semaines avant toute intervention chirurgicale, pourquoi ne pas permettre à tout un chacun de prendre soin de sa peau avant de devoir intervenir : prévenir plutôt que guérir. À partir de la cure qu’il préconisait à ses patients, il a développé une gamme de produits formulée pour "réparer la peau de l’intérieur et de l’extérieur", comme il l’explique sur son site.

On a testé la crème de jour "Dermaflect Smart Day Cream"