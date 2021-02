La demi-barbe devient tendance, on l’adopte ?

Dans une version plus sordide, l’italien Marco Mariolini s’est affiché avec une demi barbe lors de son interview avec la journaliste Franca Leosini dans “Storie Maledette”, une émission sur les prisonniers. Il confiait se présenter de la sorte pour représenter la double nature des êtres humains. Marco Mariolini a été emprisonné en 1998 pour avoir tué sa petite amie et pour lui avoir fait subir des violences psychologiques et physiques. Il a écrit son autobiographie intitulée “Le chasseur d’anorexique” où il raconte son obsession pour les femmes maigres.