La coupe shag, revenue des années 70, s’impose comme la tendance de l’été !

Le temps d’un été ce sont les inspirations capillaires des seventies qui vont faire l’unanimité. En témoigne l’intérêt croissant pour la coupe shag ! Nombreuses sont les icônes de la mode qui l’ont déjà adoptée. On vous l’a dit et redit, cette saison sera celle de toutes les excentricités, mais aussi de la décontraction (avec notamment l’usage du lin), d’un style bohème avec l’osier et le coconut girl, alors quoi de mieux que cette décennie pour laisser s’exprimer votre besoin de profiter pleinement de la vie ? Une bonne paire de ciseaux, une petite dose d’audace, et vous serez vous aussi à la pointe des tendances cet été. Shag qui peut ! Vous connaissez forcément la coupe shag ! Vous savez cette coupe qui "fait un retour en force" chaque année, comme si on ne l’avait réellement plus vue depuis les années 70, alors qu’il y a toujours un créateur, un coiffeur, ou une Kim Kardashian pour la remettre au goût du jour… Sauf que pour une fois, Kim K n’y est pour rien. Et pour tout vous dire, on imagine très mal la maman de North West adopter cette coupe mythique des seventies.

Plus qu’une coupe, la shag se voit plutôt comme un concept. Et même si on ne le dit qu’à demi-mot, c’est d’une certaine façon une déclinaison de la coupe mulet. Certains n’apprécieront pas, mais il faut appeler un chat, un chat ! Car oui, la coupe shag se caractérise, elle aussi, par un volume plus prononcé sur le dessus de la tête qu’au niveau des longueurs. Si l’on prend la traduction littérale, il s’agit d’un "dégradé flou" – bien que le mot renvoie également à "tapis à poils longs", un brin moins glamour – mais on est bel et bien sur du flou, voire sur du fou, du coiffé-décoiffé, avec des mèches de différentes longueurs effilées dans tous les sens et, si possible, avec les cheveux ondulés ou bouclés.

Avec ou sans frange ?

Ne vous y trompez pas, la coupe shag version 2021 n’a plus rien à voir avec la déclinaison ultra glamour des seventies. Plus rock, elle contribue à flouter davantage encore la frontière entre les genres alors que son aînée se voulait ultra féminine. D’ailleurs, s’il est encore possible de la porter avec une raie au milieu, en mode très classique, elle fait surtout l’unanimité avec une frange. Tiens, tiens, ne vous avait-on pas dit qu’elle aussi revenait en force cet été ?