La beauté fermentée, qu’est-ce que c’est ?

Faire en sorte de préserver sa peau des facteurs environnementaux – pollution, tabac, soleil, etc. – tout en lui donnant l’opportunité de se renforcer. Dans cet esprit, le boom des prébiotiques et probiotiques se prolonge aujourd’hui avec une nouvelle tendance très similaire, la beauté fermentée.

On le sait, homme et femmes ont considérablement changé leurs habitudes beauté depuis le début de la pandémie , troquant leurs multiples couches de cosmétiques par une routine plus minimaliste et authentique. Chose que l’on définit aujourd’hui sous le terme de beauté holistique.

L’engouement pour les cosmétiques naturels, mais aussi pour la K-beauty, a donné naissance en Occident à une nouvelle tendance de poids, la beauté fermentée, qui serait non seulement bénéfique pour la peau mais aussi pour l’environnement. On vous dit pourquoi.

On connaissait les légumes et les laitages fermentés, mais il s’agit désormais de laisser entrer la fermentation dans vos salles de bains. Qui l’eut cru ?

Procédé ancestral utilisé dans de nombreux pays du monde, notamment en Asie, la fermentation biologique se traduit par la "transformation que subissent certaines matières organiques sous l’action d’enzymes sécrétées par des micro-organismes", comme le définit le dictionnaire Larousse.

Autrement dit, ces micro-organismes, qui peuvent être des enzymes, des bactéries, ou des levures, induisent la décomposition de matières ou d’ingrédients basiques pour les transformer en des composants bien plus puissants. Tout comme avec les prébiotiques, l’objectif est de multiplier les bonnes bactéries au détriment des mauvaises pour booster le pouvoir de chaque actif et en augmenter les bienfaits pour la peau.

Une technique qui n’est pas inconnue des fins gourmets en quête d’aliments plus digestes, plus riches en nutriments, et dont la durée de conservation se veut a fortiori bien plus longue. Et bien le procédé est le même pour la beauté fermentée.

Non seulement la fermentation agit comme un booster d’actifs, mais en plus elle permettrait d’obtenir une concentration plus importante en nutriments et antioxydants – adieu signes de l’âge – tout en optimisant la pénétration des actifs dans la peau.

Que demander de plus ? Eh bien c’est simple, les bactéries naturelles développées pendant le processus de fermentation prolongeraient la durée de conservation des formules, sans avoir recours à des produits néfastes pour la peau comme pour l’environnement. Une chose qui devrait plaire à votre porte-monnaie comme à la planète.