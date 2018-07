Kim, Kylie et les autres : les femmes d'affaires qui bouleversent le secteur de la beauté

Il fait bon être entrepreneure beauté en ce moment, à en croire le nouveau classement Forbes des Self-Made Women américaines les plus riches.

La publication a recensé les 60 self-made women américaines à l'activité la plus lucrative. Parmi les sept nouvelles venues, cinq ont fait fortune dans le secteur du bien-être et de la beauté. Qui sont-elles?

Anastasia Soare

En tête, on retrouve Anastasia Soare à la 21ème place avec une fortune d'un milliard de dollars. Sa marque Anastasia Beverly Hills existe depuis 2000. Particulièrement connue pour ses produits destinés à redessiner les sourcils, elle a largement profité du phénomène des influenceuses beauté sur Instagram et de la tendance des sourcils marqués. L'entreprise s'est lancée dans les cosmétiques colorés en 2014.

Kylie Jenner

À la 27ème place, la starlette de télé-réalité devenue PDG Kylie Jenner a amassé une fortune de 900M$ grâce à Kylie Cosmetics. La marque de make-up lancée en 2015 vend ses produits uniquement en ligne. Ses premiers 'Lip Kits' ont fait fureur et le catalogue de produits s'est rapidement enrichi de maquillage pour le regard, le visage et la bouche, mais aussi d'ustensiles.

Huda Kattan

Huda Kattan a débuté en tant que maquilleuse et blogueuse. En 2013, la jeune femme lance une gamme de faux cils. La marque Huda Beauty comporte aujourd'hui de nombreux produits pour tout le visage, qui ont valu à Kattan d'empocher 550M$ millions et de décrocher la 37ème place de ce classement Forbes.

Anne Wojcicki

Anne Wojcicki et sa marque 23andMe permet d'utiliser l'ADN pour connaître ses origines et l'histoire de sa famille. À partir de cette analyse, les clients peuvent choisir de recevoir un bilan bien-être ultra-personnalisé. L'activité lui a rapporté 440M$ et la 44ème place du classement.

Kim Kardashian West

La soeur de Kylie Jenner a lancé l'an dernier les marques KKW Beauty et KKW Fragrance, qui connaissent un succès fulgurant. Avec des gains de 350M$, la jeune femme se classe 54ème.