Kim Kardashian prépare un Noël très glamour

Kim Kardashian West dévoile "Glitz & Glam", une série de produits de maquillage qui sera disponible le 6 décembre sur KKW Beauty.

L’entrepreneuse star de la télévision prépare la sortie d’une palette de six fards argentés, dorés et rouges, ainsi que celle de 3 gloss "Black Cherry", "Nude 4" et "Gold Sparkle" et de 4 rouges à lèvres aux teintes "90’s Vogue", "90’s Supermodel", "90’s Fashion" et "90’s Moment".

Un crayon à lèvres "90’s Vogue" et une poudre scintillante pour le corps et le visage complètent la série.

Sur Instagram, la star décrit à ses 153 millions de followers qu’il s’agit de la parfaite collection de Noël.

L’année a été chargée pour KKW Beauty. En plus du lancement de collections collaboratives avec le mannequin Winnie Harlow et le maquilleur Mario Dedivanovic, la marque s’est essayée aux soins corporels. Depuis l’automne 2019, ses produits sont vendus chez Ulta Beauty.