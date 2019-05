Justin Bieber prépare un déodorant vegan

Le chanteur Justin Bieber s'est associé à une entreprise spécialisée dans la conception de déodorants naturels pour faire son entrée dans l'industrie de la beauté et des soins du corps.

Justin Bieber a annoncé la nouvelle via Instagram, où il a informé ses 113 millions de followers qu'il avait un projet avec la marque Schmidt's Naturals, qu'il dévoilera à l'automne. Il a laissé entendre que ce déodorant s'appellerait "Here + Now".

Aucun autre détail concernant cette collaboration n'a fuité mais Schmidt est connu pour ses produits d'hygiène corporelle vegan non testés sur les animaux formulés sans sels d'aluminium ni parfums artificiels. Le déodorant du chanteur devrait donc avoir ces caractéristiques.

Cette annonce est la dernière grande initiative non musicale du Canadien, qui a dévoilé sa première ligne de mode (Drew House) en début d'année. Cette gamme unisexe est inspirée de la tendance skate avec des t-shirts larges, des pulls, des pantalons et des shorts dans les tons neutres.

Le chanteur a épousé le mannequin Hailey Baldwin en septembre 2018 et cette dernière a récemment alimenté des rumeurs de marque de cosmétiques en déposant la marque "Bieber Beauty" auprès de l'autorité américaine régulant les licences. Reste à savoir si elle travaillera avec son époux sur cette future marque, qui n'a pas encore été confirmée.