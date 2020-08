Jennifer Lopez lance sa marque de cosmétiques

Après Rihanna, Selena Gomez, Alicia Keys ou encore Millie Bobby Brown, c'est au tour de Jennifer Lopez de lancer sa propre marque de cosmétiques, avec une sélection de soins pour la peau et de maquillage.

Y a-t-il une personnalité qui n'a pas encore lancé sa propre gamme de beauté ? C'est la question que l'on se pose dès qu'une énième star de la chanson ou du cinéma fait une annonce en ce sens. Et pourtant, ça sonne comme une bonne nouvelle pour les femmes des quatre coins du globe car chaque lancement correspond à des besoins distincts et se veut souvent bien plus inclusif que ce que l'on trouve depuis des décennies sur le marché des cosmétiques, à l'image de Fenty Beauty, qui propose pas moins d'une cinquantaine de nuances de son fond de teint phare.