Instagram arrête toutes les promotions de produits minceur

Une initiative pour tenter de protéger les utilisateurs mineurs et parfois très (trop ?) influençables.

Instagram n’en peut plus d’essayer de sauver le moral des gens. Après avoir mis en place un système qui impose un cercle vicieux de dopamine et de manque de reconnaissance sociale (course aux likes etc.), Instagram fait un demi-tour à gauche (ou à droite, peu importe) et met en place de nouvelles stratégies pour (apparemment) protéger la santé mentale de ses utilisateurs. On a vu passer les tests de suppression des likes (quand est-ce qu’ils vont le mettre en place d’ailleurs ?) et c’est maintenant sur les contenus mettant en avant les produits et programmes minceur, codes promo et incitation à la chirurgie esthétique que la plateforme sévit.

Facebook et Instagram ont annoncé récemment que toutes les publications postées faisant "une déclaration miraculeuse à propos de certains produits de régime ou de perte de poids, liée à une offre commerciale telle qu’un code de réduction", seront automatiquement cachées aux utilisateurs de moins de 18 ans. Un premier pas dans la bonne direction et même un second (pas) puisque les deux réseaux sociaux vont aller jusqu’à supprimer ces publicités mensongères (les 'résultats miracles') une bonne fois pour toutes.