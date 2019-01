Haute Couture: quelques trouvailles esthétiques des défilés parisiens

La Semaine de la Haute Couture, qui s'est achevée jeudi, a proposé quelques trouvailles esthétiques faites de coiffures structurées, de maquillages parfois osés et de paillettes.

Jean Paul Gaultier Habitué des maquillages et des coupes excentriques, Jean Paul Gaultier n'a pas déçu, avec une série de perruques colorées et crêpées domptées et décoiffées à souhait. Des ombres à paupières dans des coloris opposés et métallisés ajoutaient encore de la théâtralité à un défilé haut en couleurs.

Franck Sorbier Des coiffures défiant les lois de la gravité ont ravi l'assistance de la présentation Franck Sorbier mais les innovations de make-up étaient aussi au rendez-vous avec des paillettes dorées sur les tempes ainsi que des lèvres d'inspiration geisha.

Guo Pei Les mannequins qui défilaient pour Guo Pei arboraient des coiffures aux formes et structures abstraites complétées par des accessoires capillaires élaborés. Un regard charbonneux violet et des lèvres rouges floues venaient parfaire ce look irréel.

RVDK Ronald van der Kemp Réfutant la théorie selon laquelle on ne porte pas un regard smoky avec des lèvres rouges, le défilé RVDK Ronald van der Kemp a offert un exemple saisissant à la fois sexy, grunge et spectaculaire. Teints et rouges à lèvres mats ajoutaient fraîcheur et modernité à ce parti pris.