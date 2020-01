Haute couture printemps 2020: quelques secrets beauté des défilés Dior, Armani et Chanel

Chanel

"Ce maquillage joue sur l'ombre et la lumière, les contours, la sculpture du visage", décrit Lucia Pica de chez Chanel sur les réseaux sociaux. Elle ajoute: "La finition des couleurs et des textures est harmonieuse". Selon Instagram, Pica utilise un correcteur de la Palette Essentielle Chanel sur l'arc de cupidon. Le regard est défini par le Stylo Ombre et Contour couleurs Contour Mauve et Contour Brun et par un fard beige rosé Chanel Les 4 Ombres appelé Elemental.