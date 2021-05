Harcèlement de rue : un (vrai) bijou qui alerte vos proches en cas de danger

"Tu m'envoies un message quand tu es bien rentrée." Une phrase devenue anodine, mais que l'on a tous déjà prononcée au moins une fois par mesure de précaution, pour se rassurer. C'est également le point de départ de MyEli, start-up fondée par Ludivine Romary qui s'apprête à commercialiser son tout premier bijou connecté destiné à "alerter-sécuriser et assurer sa protection" dans l'espace public, mais également chez soi.

Une innovation technologique au service de deux problématiques sociétales d'envergure : le harcèlement de rue et les violences conjugales. Contrairement aux idées reçues, l e confinement et le couvre-feu n'ont pas du tout eu d'influence positive sur le harcèlement de rue qui est toujours autant vécu qu'avant .

A seulement 26 ans, Ludivine Romary a eu l'idée de créer un bijou connecté qui ne se contente pas d'accessoiriser vos tenues puisqu'il permet également d'alerter vos proches et de faire fuir un agresseur en cas de danger.

Le bracelet connecté avait fait l'objet d'un projet étudiant

C'est pour un projet d'études que Ludivine Romary a l'idée de créer ce bijou connecté anti-agression, qu'elle envisage comme un objet du quotidien, facilement dissimulable, qui puisse venir en aide aux personnes qui se sentent en insécurité. La jeune femme fait finalement le choix de commercialiser ce bijou à la fin de ses études. Elle crée, en partenariat avec Fabien Blancafort, ingénieur électronique, la marque MyEli.

"Je souhaite apporter ma pierre à l'édifice d'un monde meilleur ! Marcher vite, appeler un ami sur le trajet, sortir ses clés, baisser le regard, faire un détour pour éviter de passer par une rue trop sombre… On a tous et toutes nos techniques pour se sécuriser et se protéger d'une potentielle agression… Maintenant il y a MyEli !", souligne la fondatrice.

Ce bijou a l'apparence d'un vrai bracelet mais se distingue par la multitude de composants électroniques qu'il renferme. Plusieurs mois d'études ont été nécessaires pour développer cette innovation, qui se caractérise par une puce miniaturisée connectée en bluetooth à un smartphone.