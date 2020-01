Grammy Awards 2020: les idées coiffure et make-up à copier

Voici quelques-uns de leurs secrets de maquillage et de coiffure.

Rosalia

Le maquilleur Ariel Tejada a évoqué sur Instagram le look rayonnant de la jeune chanteuse Rosalia. Des produits MAC Cosmetics permettent d'obtenir un maquillage naturel, ponctué de faux cils Lashify pour une touche moins sage. La crème hydratante d'Epicuren Discovery Kukui Coconut After Bath Moisturizer lui offre une peau lisse et radieuse.