Google lance à son tour l'essayage virtuel de maquillage.

L'outil désormais indispensable du shopping beauté en ligne

Si certaines marques avaient déjà anticipé cette transformation bien avant la crise sanitaire, d'autres accélèrent la cadence pour proposer ce service innovant à leurs utilisateurs. C'est le cas de Google, qui enrichit aujourd'hui son moteur de recherche de réalité augmentée pour permettre à tous de tester une sélection d'essentiels make-up proposés par plusieurs marques.

Plusieurs fonctionnalités ont été lancées cette semaine aux Etats-Unis pour améliorer votre expérience shopping et elles ne devraient pas tarder à débarquer dans le reste du monde.

Google ne s'arrête pas là puisqu'il est également possible d'obtenir des recommandations sur les produits qui vous font de l'œil.

En parcourant Google shopping par exemple, vous pourrez découvrir des conseils et recommandations de passionnés et d'experts dans divers domaines, comme la mode et la beauté.

Ces premiers outils devraient rapidement laisser place à une totale refonte des services dédiés à l'achat de cosmétiques en ligne dans les prochaines années, voire les prochains mois.