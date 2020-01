Golden Globes: les plus grands joailliers également présents sur le tapis rouge

Diamants, saphirs, émeraudes ou encore opales ont accessoirisé les tenues des stars du cinéma et de la télévision à l'occasion de la 77e cérémonie des Golden Globes, organisée dimanche à Beverly Hills.

Si les créateurs de mode se sont une fois de plus illustrés sur le tapis rouge de l'événement, les plus grands joailliers n'étaient pas en reste avec des parures toutes plus somptueuses les unes que les autres.

Retour sur les plus beaux bijoux repérés au cours de la soirée.

