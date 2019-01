Golden Globes 2019: de la joie et des couleurs côté make-up

Plus

En 2018, en plein mouvement #MeToo, le tapis rouge des Golden Globes se voulait sobre. Cette année, place à l'optimisme et aux esthétique colorées.

Lady Gaga Lady Gaga adopte un look de princesse de glace. La couleur bleu ciel de la chevelure est coordonnée avec sa tenue. Un fard métallisé et une bouche nude lui évitent un résultat surchargé.

Emma Stone Emma Stone s'approprie la couleur de l'année, ainsi que son camaïeu de rose, de pêche et de nude. En finition, l'actrice se laisse séduire par un fard métallisé.

Jessica Chastain Jessica Chastain prend le parti de suivre la tendance corail.

Camilla Belle Camilla Belle voit la vie en vert. Moderne, la jeune femme affiche un regard émeraude et une chevelure lissée à l'extrême, coiffée en arrière.

Lupita Nyong'o Lupita Nyong'o enchaîne les looks marquants et inventifs sur le tapis rouge. La star l'a encore prouvé ce week-end en arborant une robe indigo et un fard à paupières de la même couleur. En bonus: une bouche ultra-glamour, couleur lie de vin.

Rachel Weisz Rachel Weisz colore son style classique d'une bouche fuchsia.

Danai Gurira Une belle bouche rouge, un chignon tout en volume et un trait d'eyeliner bien étiré subliment la jolie Danai Gurira, connue pour ses rôles dans "Black Panther" et "The Walking Dead".

Lili Reinhart Lili Reinhart a également choisi le monochrome avec un fard parfaitement assorti à sa robe rouge.

Sandra Oh Sandra Oh s'est essayée au glamour old school avec une coiffure crantée et une bouche rouge.