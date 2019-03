Glossier, Tarte et Glow Recipe: leurs nouvelles gammes à suivre

La marque nouvelle génération adorée des millennials travaille sur un nouveau projet. L'entreprise donne des avant-goûts sur les réseaux sociaux de "Glossier Play" , une nouvelle marque dont la sortie est annoncée pour mars. Elle multiplie les posts d'inspiration disco qui laissent présager une gamme pailletée et fun . Les détails de ce nouveau lancement sont secrètement gardés mais la marque laisse cependant entendre qu'elle est le fruit de deux années de travail et qu'elle devrait faire grand bruit dans les prochains jours.

Tarte

Tarte Cosmetics, la marque garantie sans cruauté envers les animaux, a dévoilé en février "Sugar Rush", une ligne végane avec comme cible les jeunes beautistas de la génération Z au budget limité. Cette gamme comprend 17 articles tant pour les yeux que les lèvres et le visage, sans oublier un soin pour la peau et le corps, des pinceaux de maquillage et deux sacs de maquillage. A noter que son encre à lèvres végane est proposée en trois coloris qui devraient plaire aux amatrices de shopping. Autre produit phare: un soin pour le corps à la texture du beurre et à l'aspect du glaçage pâtissier avec en plus, une odeur de gâteau. Toute la collection se présente dans des flacons aux couleurs rose et lila très girly avec des accents bleu pastel.