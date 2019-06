Franges grunge et make-up théâtral: les looks de Pitti Immagine Uomo

De nombreux défilés organisés à Florence la semaine passée étaient unisexes. Coiffures et maquillages inventifs étaient au rendez-vous.

Franges

Le défilé printemps-été 2020 de MSGM a été l'occasion de fêter le 10ème anniversaire de la marque. Au cœur du style figure une frange folle longue et grunge à l'effet mouillé. Chez Givenchy, la frange adopte un air tout aussi nonchalant.

Coiffé décoiffé

Givenchy a opté pour des coupes improbables et décontractées, qui ont offert une dimension androgyne au défilé. Chez Marco de Vincenzo, les coupes étaient plus longues.

Détails colorés

Chez Salvatore Ferragamo, le regard est orné de feuilles d'or tandis que chez Marco de Vincenzo, l'un des mannequins affiche des mèches d'un vert pomme.



Original

Le concept de Carine Roitfeld pour CR Runway avec LuisaViaRoma a donné lieu à des styles très originaux. La présentation comprenait 90 looks masculins et féminins d'automne 2019. Ils seront en vente chez LuisaViaRoma dans le courant de l'année. Parmi les éléments révélés figurent des masques à l'apparence féline, des visages peints en rouge et d'élégantes queues de cheval.