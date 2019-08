La 76ème édition du Festival de Venise a débuté cette semaine, faisant converger les stars du cinéma et les mannequins sur son tapis rouge.

Voici une sélection des six coiffures et maquillages les plus marquants vus sur le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture, à l'occasion de la projection du film "La Vérité", en compétition cette année.