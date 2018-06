Fashion Week de Milan: les leçons de beauté du week-end

Tous les yeux étaient rivés vers Milan ce week-end, alors que les défilés printemps/été 2019 de prêt-à-porter masculin et féminin s'emparaient de la capitale de la mode italienne.

Côté beauté, sur les podiums, les maquilleurs ont fait la part belle au grunge et au glamour en livrant des looks très contrastés d'une maison à l'autre.

Plein Sport

Plein Sport a affirmé sa différence avec des teints brillants et des coupes qui misaient sur le volume, tenues par des bandeaux de sport.

Versace

La maison Versace a misé sur la séduction et la lumière pour le défilé de prêt-à-porter masculin et féminin. Ses mannequins arboraient des coupes ondulées brillantes, des teints mats et un regard smoky classique. Le gloss ajoutait un flash de lumière aux lèvres lors du défilé.

Marni

De son côté, Marni a adopté une approche plus grunge avec des mannequins aux visages naturels et des chevelures emmêlées et texturées.

Dsquared2

Dsquared2 a décidé de redorer le blason des cheveux crêpés en choisissant de donner cet effet à mi-longueur des chevelures longues pour un effet texturé, la partie supérieure des coiffures restant plaquée et lissée. Un regard smoky et un teint luisant ajoutaient la touche finale à ce look.

Isabel Benenato

Coupes mod des années 60 et teints mats permettaient aux mannequins d'Isabel Benenato d'afficher leur différence. Des sourcils fournis et broussailleux ajoutaient un effet intéressant à ce look.