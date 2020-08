Fais-le ! : le tuto d'Amandine pour faire de la cire épilatoire maison

À 17 ans, j'ai vu le film "Caramel" qui se passe dans un institut de beauté au Liban. Les femmes y faisaient leur épilation avec du sucre, d'où le titre du film. Le lendemain je prenais une casserole et les ingrédients et je brûlais la casserole... Depuis j'ai regardé plusieurs tutos et refait des essais et voici le résultat : une recette géniale car tu as tout chez toi et, en plus, elle est écologique et biodégradable !