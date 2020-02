Fais-Le ! : Des bombes de bain maison pour la St-Valentin

Pour 8 petites bombes et 2 grandes :

(Matériaux réutilisables pour d’autres cosmétiques et produits ménagers)

Commencez par faire fondre l’huile de coco. Ici, on le dispose dans un récipient posé sur un radiateur. Mélangez ensuite le colorant à l’eau et ajouter l’huile de coco.

Étape 2 : les poudres