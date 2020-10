Êtes-vous sûrs que vos produits de beauté ne sont pas déjà périmés ?

Acheter un produit de beauté et s’apercevoir dans la foulée qu’il a été fabriqué il y a près de… 10 ans. C’est plus ou moins ce qui est arrivé à un utilisateur de TikTok, qui a démontré en moins de 5 minutes qu’un cosmétique proposé en rayon en 2020 pouvait être "périmé" depuis plusieurs années.

Un soin visage périmé depuis 10 ans…

Il s’appelle Canon Ryder et est suivi par quelque 60.000 abonnés sur TikTok. Pas de quoi déclencher une émeute à la sortie de son domicile et pourtant, cet utilisateur du réseau social chinois a fait sensation il y a quelques jours avec une vidéo de quelques minutes seulement qui a généré plus d’un million de likes et des dizaines de milliers de partages.

Le jeune homme se filme dans un magasin et jette son dévolu sur un soin hydratant pour le visage mais au lieu de filer en caisse pour l’acheter, il vérifie sa date de péremption sur l’application Check Cosmetic et découvre que la date de fabrication du produit est fixée au 4 janvier 2011 tandis que la durée de conservation est censée être de 36 mois. Une mauvaise affaire en somme.

S’il est peu probable d’être confronté à ce type de mésaventures tous les quatre matins, mieux vaut faire preuve d’une grande vigilance en matière de date de péremption des cosmétiques.

Une durée de conservation dépassée est la plupart du temps synonyme de perte d’efficacité, voire d’une efficacité nulle.

Mais dans certains cas, cela peut être pire puisque le produit peut se révéler néfaste pour la peau. Mieux vaut donc perdre quelques minutes avant de se procurer tel ou tel cosmétique pour ne pas avoir à subir ce type de problèmes.