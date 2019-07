Êtes-vous certain de vous appliquer de la crème solaire correctement?

Des scientifiques de l'université de Liverpool alertent sur les dangers de l'exposition au soleil pour la peau. Ils mettent l'accent sur une zone du visage particulièrement sensible, mais trop souvent oubliée au moment de l'application de la crème solaire.

Les dangers liés à l'exposition solaire ne doivent pas être pris à la légère. Car même si vous n'envisagez pas de partir sans glisser un tube de crème solaire dans votre valise, il se peut que vous n'appliquiez pas correctement votre écran total sans le savoir, alertent des scientifiques de Liverpool, dont les travaux ont été publiés dans la revue PLOS One.



Les chercheurs et chercheuses ont observé la façon dont les gens s'appliquent des produits solaires. Pour ce faire, ils ont demandé à 84 étudiants de l'université de Liverpool de se passer, à deux occasions distinctes, un écran solaire et une crème hydratante avec SPF (Facteur de protection solaire) sur le visage. Les volontaires ont ensuite été exposés aux rayons UV et ont été photographiés à l'aide d'une caméra sensible aux UV.

Sensibiliser sur la balance bénéfices/risques de l'exposition au soleil



En moyenne, 11% de l'ensemble du visage n'a pas été couvert par l'écran solaire, par rapport à près de 17% lors de l'application de la crème hydratante, dévoile l'étude. La zone située autour des paupières était la plus souvent oubliée.

Or les auteurs de cette étude rappellent que le visage - et particulièrement la région des paupières - présente un risque élevé de cancer de la peau.

"La peau des paupières est très fine et cela implique un risque de dommages par les rayons UV", explique Austin McCormick, consultant en ophtalmologie et oculoplastie et co-auteur de l'étude.

Bien que l'exposition au soleil constitue une excellente cure en vitamine D, les chercheurs notent que la plupart des gens passent de longues périodes au soleil après avoir utilisé des crèmes hydratantes avec un indice de protection solaire. Lorsqu'ils le font sans se couvrir complètement le visage, c'est là que le risque augmente.



"Ces résultats, qui viennent confirmer ceux de précédentes études, sont particulièrement importants car ils soulignent la nécessité de sensibiliser le grand public sur le ratio entre les avantages de l'exposition aux UV et les risques de dommages causés par les UV. Le message de santé publique doit mettre l'accent sur l'importance de protéger les zones vulnérables situées autour de l’œil", conclut l'étude.