En 2019, les produits de beauté au CBD ont décollé

Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, l’huile de chanvre et ses produits dérivés ont séduit de nouveaux adeptes en 2019. La tendance des produits contenant du cannabidiol n’a jamais été aussi forte.

Voici une sélection de quelques nouveautés découvertes au cours des derniers mois.

NYX Professional Makeup

La marque de maquillage NYX a lancé la collection "Bare With Me Cannabis Sativa Seed Oil Collection" en juin. Elle comprend quatre produits à base d’huile naturelle de chanvre pour hydrater et adoucir la peau : un buvard, un fixateur de sourcils, une base de teint et un soin pour les lèvres.

American Eagle

American Eagle Outfitters a dévoilé une nouvelle gamme de produits de beauté appelée "MOOD" en octobre, à base de dérivés de chanvre. La gamme de 45 produits comprend des produits unisexes allant de la crème pour le corps à celle pour les mains, en passant par des savons pour le visage. Les produits ont été classés selon six catégories différentes de senteurs pour répondre aux différentes humeurs : Chill (détendu), Energized (énergique), Focused (concentré), Refreshed (rafraîchi), Soothed (apaisé) et zZz.

Milk Makeup

La marque de cosmétiques végane Milk Makeup a dopé son offre en matière de mascara en avril en proposant son "Kush Waterproof Mascara". Sa formule rappelle celle du "Kush High Volume Mascara" de la marque, à la différence qu’il contient de l’huile de chanvre pour traiter les cils en plus de les maquiller.

Alice + Olivia X Kush Queen

La marque de mode haut de gamme Alice + Olivia s’est lancée dans la tendance de la beauté à base de CBD en septembre avec l’aide de la marque de cannabis Kush Queen. Les deux entreprises ont collaboré sur une série de produits comme une bombe de bain, un soin pour le corps et un bain moussant.



Muva Beauty

Amber Rose a dévoilé sa marque de soins cutanés "MUVA Beauty" en novembre, à base de produits au CBD premium et bio. La collection initiale comprend une poudre de bain, un savon pour le corps et un lubrifiant intime.