Emily Ratajkowski, mannequin la plus populaire en France

Connue pour ses clichés sexy et audacieux, Emily Ratajkowski apparaît comme la modèle la plus appréciée par les Français, d'après des données communiquées par SEMrush. La brune longiligne devance des grands noms de la mode comme Kendall Jenner et Cara Delevingne.

Pour parvenir à ce bilan, SEMrush a analysé les volumes moyens de recherches mensuelles de mannequins, maisons de luxe ou marques de prêt-à-porter sur Google.fr en 2019. L'Américaine Emily Ratajkowski, pourtant peu visible sur les podiums de la Fashion Week, arrive largement en tête du classement (160.000 en moyenne) devant Irina Shayk (130.000), Tina Kunakey (127.000), Kendall Jenner (115.000) et Cara Delevingne (111.000).

Si la jeune génération semble dominer le classement, les icônes de mode des années 90 et 2000 ne sont pas en reste et séduisent toujours autant les Français. C'est le cas de Kate Moss, qui occupe la dixième position (35.000), Claudia Schiffer (31.000), Cindy Crawford (25.000), et Adriana Lima (25.000).

Alors que la Fashion Week s'est achevée ce mardi à Paris, les grandes maisons sont particulièrement sollicitées sur la toile. D'après le classement de SEMrush, Louis Vuitton, qui a clôturé la semaine de la mode parisienne, se positionne en tête des marques de luxe les plus populaires sur le web en France (565.000). La maison française devance Balenciaga (477.000), Gucci (380.000), Hermès (187.000), Ralph Lauren (186.000) et Chanel (184.000).

Du côté des marques grand public, c'est Zara qui mène la danse (2,3 millions) devant ses concurrents H&M (2,1 millions) et Mango (1,1 million).