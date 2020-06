Emily Ratajkowski est passé au blond

La top et actrice américaine, qui n'a jamais touché à sa longue chevelure brune, change radicalement de look à l'aube de l'été. Ambassadrice de Kérastase depuis début 2018, Emily Ratajkowski s'est laissée tenter par une teinture blonde qui métamorphose complètement son style.

Le blond sera-t-il la coloration de l'été ? Oui, à en croire Emily Ratajkowski qui vient de sauter le pas et de transformer sa longue chevelure brune en blond. Pas de platine, on vous rassure, puisque la jeune femme a opté pour un blond assez naturel qui révèle d'ailleurs ses racines à certains endroits. Une décision difficile à prendre pour le mannequin qui a toujours accordé une grande importance à ses cheveux. "[Ils] sont essentiels parce qu'ils me permettent de m'exprimer", avait confié Emily lors de sa nomination en tant qu'égérie de Kérastase en 2018.

C'est d'ailleurs la marque de soins capillaires qui a soutenu la top américaine pour ce passage au blond. Une coloration qui lui permettra notamment de devenir le visage de Blond Absolu, la gamme entièrement dédiée aux blondes de Kérastase. La campagne sera dévoilée en janvier prochain.

"Je n'ai jamais coloré mes cheveux ni changé leur longueur de manière aussi significative de toute ma vie! Je suis absolument ravie d'être devenue blonde et que Kérastase m'accompagne dans ce changement. Je viens de fêter mon anniversaire et je suis très heureuse de sortir du confinement avec ce nouveau look", se réjouit Emily Ratajkowski à propose de cette métamorphose.