DIY Beauté : une huile activatrice de bronzage

Pour bronzer plus facilement, apaiser la peau et garder un teint hâlé, il existe des recettes naturelles. Voici celle d'une huile préparatrice au soleil et réparatrice, à appliquez la veille de l'exposition (et non le jour même pour ne pas risquer une photosensibilisation) ou le soir qui suit votre séance de bronzage. Attention, elle ne se substitue pas à une protection solaire !



Pensez à ♦ télécharger la fiche PDF ♦ en haute résolution pour conserver cette astuce !