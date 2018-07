DIY Beauté : une eau de rinçage anti-pelliculaire

Pour apaiser votre cuir chevelu et réduire l'apparition des pellicules, le romarin et le laurier sont tout indiqués. Faites infuser une poignée de ces plantes miraculeuses dans de l'eau minérale, laissez refroidir et rincez vos cheveux avec cette décoction.

