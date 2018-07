DIY Beauté : une crème pour les mains au karité et au blé

©RTBF Tendance/Maryne Mahy

Propriétés : Le beurre de karité est riche en vitamines A, D, E et F, il hydrate la peau et la rend plus souple. L'huile de germes de blé, quant à elle, permet la régénération de la peau, tout comme l'huile essentielle de lavande vraie. Cette HE (à ne pas utiliser si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou sur des enfants de moins de 6 mois) possède également des vertus antimicrobiennes, antiseptiques et cicatrisantes. La cire d'abeille nourrit, répare et apaise, tandis que la vitamine E lutte contre le vieillissement cutané et permet de mieux conserver les cosmétiques.

Stéphanie Linsingh