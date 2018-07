DIY Beauté : un shampoing solide

Fabriquer soi-même un shampoing doux et respectueux de l’environnement, c'est possible. Caroline Veyt, chroniqueuse pour On n'est pas des pigeons, a relevé le défi.

La recette :

Faites fondre le beurre végétal d'amande au bain-marie, ajoutez le SCI, l'eau minérale et l'extrait aromatique d'ananas. Mélangez et versez la préparation dans un emporte-pièce. Laissez refroidir 30 minutes au réfrigérateur et vous avez votre shampoing !

Propriétés :

Le SCI est un tensioactif dérivé de l’huile coco. Il permet de faire mousser le shampoing et de nettoyer les cheveux. Le beurre végétal hydrate et l'extrait aromatique parfume. Vous pouvez choisir l'odeur en fonction de vos goûts personnels.

Précautions :

Le SCI est une poudre très volatile et elle peut irriter les yeux et les voies respiratoires. Pensez à utiliser un masque et faites attention à maintenir les enfants à distance.

Variantes :

eau + sodium coco + huile vierge de noix de coco + HE d'ylang-ylang

eau + inuline + argile verte + sodium coco + huile de jojoba + synergie d'HE

Article original publié sur On n'est pas des pigeons.