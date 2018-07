DIY Beauté : un shampoing sec

©RTBF Tendance/Maryne Mahy

Propriétés :

L'argile blanche est nettoyante et purifiante, elle absorbe l'excès de sébum et les impuretés tout en respectant les cuirs chevelus sensibles. La fécule de maïs a également des propriétés absorbantes et elle apporte du volume aux cheveux lors du brossage. Le cacao dégraissé permet de colorer le shampoing pour que sa teinte corresponde à celle de votre chevelure. Quant aux huiles essentielles, vous pouvez les choisir pour leur odeur ou leurs propriétés. On vous conseille l'huile essentielle d'ylang-ylang – séborégulatrice et tonifiante –ou de lavande –apaisante et purifiante. (Les huiles essentielles ne sont pas recommandées aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans, ainsi qu'aux personnes souffrant d’hypertension.)

Application :

Appliquez le shampoing sec à la racine de vos cheveux. Utilisez soit un pinceau à maquillage, soit un ancien pot à épices, qui vous permet de saupoudrer le produit sur votre tête. Massez votre crâne pour répartir la poudre. Laissez poser 5 à 10 minutes et brossez vos cheveux pour ôter les résidus.

Stéphanie Linsingh