DIY Beauté : un masque à la mandarine pour les cheveux gras

Vos cheveux regraissent à toute allure ? La solution n'est pas de les laver plus souvent, mais de réguler la production de sébum et d'assainir le cuir chevelu. Ce masque devrait vous y aider !

La recette :

Épluchez les mandarines et passez-les au mixeur. Ajoutez l'huile de jojoba, le jaune d’œuf, l'argile verte en poudre et mélangez. Appliquez sur vos cheveux et laisser agir une demi-heure avant de faire votre shampoing.

Propriétés :

L'huile de jojoba régule la production de sébum et rééquilibre les cheveux gras. Elle leur redonne de la vitalité, de la brillance et elle enraye leur chute. L'argile verte absorbe l'excès de sébum et purifie le cuir chevelu. Les mandarines, quant à elles, empêchent les cheveux de regraisser trop vite. Enfin, le jaune d'œuf rend les cheveux plus résistants, doux et brillants.