DIY Beauté : un gommage pour le cuir chevelu

Pour assainir le cuir chevelu, activer la circulation sanguine, espacer les shampoings, rendre les cheveux plus légers et accélérer leur pousse, un gommage doux est tout indiqué. Pour le réaliser, c'est très simple : du gel d'aloe vera, un exfoliant et un actif vous suffiront !



