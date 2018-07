DIY Beauté : un gel douche aux noix de lavage

La recette :

Réalisez une décoction de noix de lavage à l'aide de 250 ml d'eau et de deux ou trois noix. Portez l'eau à ébullition, laissez bouillir pendant 5 à 10 minutes pour extraire les saponines et laissez refroidir. Filtrez, puis mélangez 200 ml de cette décoction avec 5 ml d'huile d'amande douce. Ajoutez 15 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse et 20 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Mélangez et versez dans un flacon stérilisé.

Propriétés :

La décoction de noix de lavage est riche en saponines végétales, un tensioactif naturel doux, qui mousse et permet de laver. L'extrait de pépins de pamplemousse est un conservateur naturel recommandé pour prolonger la durée de vie des produits cosmétiques contenant une phase aqueuse. L'huile d'amande douce rend la peau soyeuse, tandis que l'huile essentielle de pamplemousse parfume votre gel douche d'une odeur vivifiante.