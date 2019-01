DIY Beauté : un déodorant à l'huile essentielle de palmarosa

La recette :

Au bain-marie, faites fondre l'huile de coco. Retirez du feu, versez dans un petit bocal stérilisé et ajoutez le bicarbonate de soude. Remuez jusqu'à ce que le mélange soit homogène et veillez à ce qu'il n'y ait pas de grumeau. Parfumez grâce à quelques gouttes d'huile essentielle de palmarosa et laissez refroidir.

Propriétés :

L'huile essentielle de palmarosa est connue pour ses vertus anti-transpirantes, mais aussi pour ses propriétés antibactériennes et antifongiques, qui empêchent le développement des mauvaises odeurs. Le bicarbonate de soude est, lui aussi, un excellent déodorant. L'huile de coco, quant à elle, a une action anti-inflammatoire, qui vous aide à garder la peau douce. Sachez qu'elle devient liquide au-dessus de 24°C. Conservez donc votre déodorant au frais.