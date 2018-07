DIY Beauté : un bain fortifiant pour les ongles

Pour garder des mains impeccables, il existe plusieurs astuces. Le vinaigre de cidre et le bicarbonate de soude fortifient les ongles, le citron les blanchit, tandis que l'huile de ricin les nourrit et les rend plus résistants.

