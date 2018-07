DIY Beauté : comment récupérer un fard cassé ?

Le boîtier de votre fard à joues ou de votre poudre vous a glissé des mains et le contenu a volé en éclats ? Ne le jetez pas, on a une astuce pour sauver votre cosmétique adoré.

©RTBF Tendance/Maryne Mahy



Conseil : Si vous avez la peau sensible, il est également possible de récupérer votre fard sans utiliser d'alcool. Réduisez-le en poudre et reversez-le dans son boîtier. Pressez fort à l'aide d'une surface rigide. Vous pouvez désormais réutiliser votre fard !

Stéphanie Linsingh