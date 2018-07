Deux marques de cosmétique bio made in Brooklyn

Pendant notre voyage à New York, on n'a pas chaumé et on vous a dégoté deux marques sympas. On vous en parlait déjà ici : on est allé à New York. Et comme on aime partager avec vous les bons plans, on vous propose de découvrir deux marques qui font des produits bio et naturels et en plus à Brooklyn même!

Soap Chérie Un petit magasin tout rose et tout pastel qui sent bon et qui est tout cosy! Situé dans le Little Brooklyn Market, le magasin a pour but de proposer des produits naturels et qui font du bien au corps. Ils sont tous produit à la main avec des ingrédients naturels et bio dans leur atelier de Brooklyn en y ajoutant ce qu'il faut de vitamines et de minéraux pour diminuer les effets du stress très présent à New York. Les créateurs encouragent la société américaine à faire attention à sa peau tout en préservant la nature.

Et en plus, ils ont de l'humour! - © Chloé Rosier Les prix sont un peu chers mais c'est le cas de beaucoup de choses à New York. Cependant, on est toujours d'accord de payer un peu plus quand les produits le valent et là, c'est du bio et du local donc on est accepte. Plus d'infos : Site internet : https://www.soapcherie.com

Facebook : SoapCherieNY

SoapCherieNY Insta : Soapcherie

Soapcherie Adresses : 218 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11249

Apotheke Une marque que nous avons croisé dans une grande surface bio (WholeFood) dans un rayon spécialement dédié aux produits locaux. Chrissy Fichtl est une passionnée autodidacte de création de savons et crée Apotheke en 2011. Elle va chercher les huiles essentielles qu'elle utilise directement dans les fermes. Elle se concentre sur l'huile de coco et l'huile d'olive et les mélange avec des herbes naturelles pour que chaque savon, fait main, coupé à la main et durci pendant 3 semaines, soit le meilleur possible. Nous avons beaucoup aimé le caractère luxueux donné à cette marque et qui manque souvent aux produits bio.