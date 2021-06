Des produits chimiques identifiés dans de nombreux cosmétiques

Si les mascaras, fonds de teint et autres rouges à lèvres font partie intégrante de votre routine beauté, vous êtes susceptible d'avoir absorbé ou ingéré des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Parfois surnommées "produits chimiques éternels", les PFAS ont fait l'objet d'études et évaluations ayant montré - pour certaines - leur persistance dans l'environnement et leurs effets nocifs sur la santé.

L'étude a d'abord révélé que la plupart des mascaras waterproof, rouges à lèvres liquides et fonds de teint testés contenaient des niveaux élevés de fluor, indiquant "la présence probable" de PFAS. Les produits dans lesquels les niveaux de fluor étaient les plus élevés ont fait l'objet d'analyses plus approfondies. Verdict : ils contenaient tous au moins quatre PFAS que les chercheurs qualifient de "préoccupants".

"Les porteuses de rouge à lèvres peuvent ingérer par inadvertance des kilos de rouge à lèvres au cours de leur vie. Mais contrairement à la nourriture, les produits chimiques contenus dans le rouge à lèvres et les autres produits de maquillage et de soins ne sont presque pas réglementés aux États-Unis et au Canada", explique Graham Peaslee, auteur principal de l'étude.

"Par conséquent, des millions de personnes portent quotidiennement, sans le savoir, des PFAS et autres produits chimiques nocifs sur leur visage et leur corps."

Dans le détail, plus des trois quarts des mascaras waterproof analysés mais également près des deux tiers des fonds de teint et rouges à lèvres liquides et plus de la moitié des produits pour les yeux et les lèvres, présentaient des concentrations élevées en fluor, indiquent les chercheurs.