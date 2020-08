Des parfums de l'Antiquité "revivent" près de la mer Morte

Baptisée "Baume de Galaad" ou "Baume de Judée", elle est extraite d'un arbre originaire de ces régions désertiques, le "Commiphora gileadensis". Intarissable sur le sujet, Guy Erlich évoque Galien , le médecin grec qui utilisait ce baume pour guérir les infections et plaies ou encore le Talmud, pour en expliquer l'importance à travers l'Histoire.

Passionné par les plantes de l'Antiquité, cet agriculteur de 48 ans a dévoré la littérature qu'il a pu trouver sur le sujet et s'est lancé en 2008 dans la culture et la transformation de ces plantes sur une colline près de la colonie juive d'Almog, en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël. Son rêve : redonner ses lettres de noblesse à une résine médicinale mentionnée dans la Bible.

A partir de la soixantaine de plantes qu'il cultive, M. Erlich produit des crèmes, des parfums, du savon et du miel . Ce dernier est fabriqué à partir de fleurs d'arbres à encens (Boswellia), une espèce qui pousse en Somalie, au Yémen, en Ethiopie ou au sultanat d'Oman mais que M. Erlich cultive en plantation.

"Beaucoup d'espèces de plantes mentionnées dans la Bible ont disparu et c'est capital qu'on puisse trouver comment les faire réapparaître. Mais il nous faudrait plus d'argent pour approfondir les recherches", dit-elle.

Pour l'aider à identifier les plantes qu'il cultive comme celles mentionnées dans la Bible, M. Erlich a contacté Elaine Solowey, spécialiste d'agriculture dans le désert et directrice de l' Institut Arava , un centre de recherche israélien sur l'environnement. "Les espèces produites par M. Erlich sont probablement celles cultivées dans la région durant l'Antiquité mais nous n'avons pas de certitudes ", explique M. Solowey, qui a conseillé l'agriculteur.

Guy Erlich vit dans un kibboutz laïc mais tente aussi de séduire les juifs orthodoxes en prétendant avoir recréé des encens utilisés à l'époque des deux Temples juifs, détruits respectivement en 587 avant Jésus-Christ et en 70 après Jésus-Christ. "Sur la main droite, vous avez l'encens du Premier Temple; sur la main gauche, celui du Deuxième Temple; et si vous les frottez l'une contre l'autre, vous sentirez l'encens qui sera brûlé dans le Troisième Temple ", qui sera reconstruit après la venue du Messie, selon la tradition juive.

Rappelant que les Egyptiens étaient les grands parfumeurs de l'Antiquité et que les historiens s'accordent à dire que plusieurs des espèces qu'il cultive étaient la base de la fabrication des fragrances de l'époque, il n'hésite pas à vendre son parfum comme celui de la reine Cléopâtre. "Offrez à votre femme le parfum de Cléopâtre, les arômes de l'Antiquité, les senteurs de Rome", lance-t-il, plutôt convaincant auprès du public non professionnel. Les chercheurs, eux, le prennent peu au sérieux.

Quand la politique s'en mêle

M. Erlich tente d'appâter des investisseurs bien que sa micro-ferme soit implantée dans des Territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967. L'ONU considère que les implantations civiles en territoires occupés (les colonies) sont illégales au regard du droit international.

"Des investisseurs américains ont abandonné le projet à cause des pressions politiques" et de la crainte qu'une telle activité ne fonctionne pas dans un territoire au statut contesté, assure-t-il. "Le potentiel d'une coopération régionale est énorme, entre Israéliens, Palestiniens et Jordaniens. Mais pour le moment, ça ne fonctionne pas", déplore-t-il.

Pour Abdallah Abou Rahma, haut responsable de l'Autorité palestinienne, "Tout ce qui est produit dans les colonies est illégal. C'est pourquoi nous en appelons au boycott de ces produits".

A défaut d'exporter, M. Erlich vend ses produits sur place. Pour 100 shekels (26 euros), les visiteurs repartent avec un flacon de 5 ml de parfum. Il espère augmenter sa production. "Ces produits ont une histoire, une spécificité, ils sont uniques", affirme-t-il, convaincu de vivre sur une véritable mine d'or et non sur un terrain miné pour l'export.