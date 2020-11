Des conseils pour conserver une peau zéro défaut… même en confinement.

Pour ce faire, veillez à utiliser une texture adaptée à votre type de peau (lait, huile, eau micellaire) et à compléter ce rituel par un nettoyage doux. Les deux étapes sont complémentaires et non substituables.

Démaquillage, même si vous êtes passée au "no make up". - © Guido Mieth - Getty Images

Veillez également à boire suffisamment d'eau dans la journée, une habitude qui peut également être bouleversée à domicile, et à bien hydrater vos mains , qui s'assèchent plus facilement avec un lavage régulier.

Deux fois par jour, appliquez une crème hydratante sur votre visage pour la combler en eau, et n'oubliez surtout pas le cou. Pour les peaux les plus grasses, mieux vaut opter pour un fluide ou une texture plus légère que vous devez déjà avoir intégrés dans votre routine beauté.

Il s'agit d'un geste beauté quotidien indispensable pour avoir une peau lumineuse et éclatante, encore plus à l'approche de l'hiver.

Gommage, au moins une fois par semaine

Gommage, au moins une fois par semaine. - © Moyo Studio - Getty Images

Chaque semaine, souvent le week-end, on s'accorde une heure pour chouchouter sa peau. Sauf que le confinement a tendance à troubler ce moment de bien-être et de beauté.

Peu importe le jour et l'heure choisis, faites au moins un gommage hebdomadaire (doux pour les peaux les plus sensibles) pour éliminer les cellules mortes, resserrer les pores, activer la microcirculation et optimiser la pénétration des soins à venir. Une fois le gommage terminé, optez pour un masque avec une action ciblée pour votre type de peau et vos besoins.

On le sait, le premier confinement a bousculé les habitudes beauté des femmes aux quatre coins de la planète, les incitant notamment à moins se maquiller (merci le masque !).

Et si vous profitiez de cette nouvelle période de distanciation sociale pour laisser respirer votre peau, sans masque ni make-up. Le rêve, non ? Votre peau n'en sera que plus éclatante le moment du déconfinement venu.