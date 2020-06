Des compléments alimentaires naturels pour sublimer votre peau de l'intérieur

A l’approche des vacances, les marques sont nombreuses à en proposer pour hydrater, repulper, et redonner élasticité et éclat à la peau, voire même la préparer au bronzage pour des vacances sereines. Tour d’horizon :

Une peau hydratée et éclatante

"Pour la Peau" par Q•Re Paris

La marque de nutricosmétique Q•Re Paris (entendre [Cure]) propose "Pour la Peau", des soins formulés à partir d’ingrédients naturels brevetés fabriqués et conditionnés en France. A base d’extrait de blé sans gluten, de SOD B, de zinc et de vitamine C, le soin garantit "une peau hydratée, éclatante et repulpée" tout en la protégeant contre le stress oxydatif. Chaque flacon contient un mois de cure.

> Prix : 34,90 euros les 30 gélules.

> Où le trouver : Qreparis.com.

Les Gummies Beauté par Les Miraculeux

Le laboratoire français Les Miraculeux associe cure beauté et plaisir avec ses nouvelles gommes fruitées développées pour sublimer la peau, les ongles, et les cheveux. Sa formule végétale à base de biotine, de zinc, d’acide hyaluronique et de vitamine C contribue à renforcer l’hydratation, l’éclat, et la protection de la peau, tout en améliorant la texture et la résistance des cheveux et en prévenant la casse des ongles. Disponible en ligne, chez Monoprix et en pharmacies et parapharmacies.

> Prix : 19,90 euros les 42 gummies.

> Où les trouver : Lesmiraculeux.com.

Le duo Eclat-Absolu de D-Lab

Les gommes subtilement fruitées ont décidément le vent en poupe et semblent être vos nouveaux alliés beauté comme en témoigne le duo Eclat-Absolu de D-Lab. D’un côté, une SuperOxyde Dismutase (SOD) issue du melon charentais pour lutter contre le vieillissement prématuré de la peau et lutter contre les agressions extérieures, de l’autre des Oligomères ProCyanidoliques (OPC) de pin maritime pour réduire les rides et améliorer l’éclat et la fermeté de la peau.

> Prix : 52 euros le duo.

> Où le trouver : Dlabparis.com.