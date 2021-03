Dérive de l'intelligence artificielle : ces I.A. qui notent la beauté des femmes !

Parmi ces I.A., on retrouve Qoves . Sur le site australien, on peut s’offrir une "évaluation faciale" pour déterminer si l’on est beau, moche, ou passable. Pour une évaluation complète, il faudra débourser environ 200 dollars – tout de même – pour apprendre ce qui mérite d’être amélioré, botoxé ou crémé chez vous. Une fois les critères d’amélioration de votre beauté judicieusement identifiés par Qoves, vous bénéficiez de recommandations de cosmétiques à base de produits vendus par la marque elle-même.

Tout sauf objectives, ces technologies augmentent les biais racistes, sexistes et âgistes. Pire, ils nous font nous sentir mal sans raison. On avait déjà les regards pleins de jugements des hommes, voici que les robots s’y mettent aussi !

La revue mentionne Face ++, capable d’évaluer également votre pouvoir d’attractivité et de vous dire, sans s’embarrasser de préliminaires, que vous êtes séduisants à 40, 50 ou 75%. De là à comprendre comment cette I.A. réussit à prédire ce score de désirabilité, mystère… Des dérives qui peuvent violemment atteindre les femmes et les jeunes filles dans un monde déjà difficile pour la majorité qui ne correspondent pas aux critères imposés par les diktats de beauté de la société actuelle. Des dérives qui augmentent par exemple l’utilisation de la chirurgie esthétique aux USA pour être plus belle pendant les réunions où seul le visage est visible.

Le grand n’importe quoi des algorithmes

Ce n’est pas la première fois que l’I.A. prétend déterminer des informations capitales sur les humains. Les tentatives, toutes plus ou moins bancales, ont montré des biais de genre, de sexe, d’âge ou de couleurs de peau. Par exemple, en 2016, le choix des gagnants d’un concours de beauté avait été laissé à une intelligence artificielle. Résultat des courses, rappelle The Guardian, les personnes élues étaient presque toutes blanches. Ou encore en 2019, des chercheurs américains avaient affirmé prédire, comme dans le film "Minority Report", si une personne était criminelle ou non, en fonction des traits de son visage. Naufrage scientifique prédictible…

Il n’est pas inconnu du grand public non plus que les réseaux sociaux ont mis en place des algorithmes qui mettent plus ou moins en valeur les formes et la nudité, exposant ainsi très tôt les enfants à une sexualisation du corps et à des stéréotypes de beauté et d’attractivité.

Bref, on laisse tomber les I.A. pour nous noter et on fait confiance à sa petite voix intérieure qui nous dit qu’on est beau et beau.