Découvrez le kit parfait pour une transition vers les cosmétiques solides (greenology)

Le leitmotiv de cette marque zéro déchets tourne autour de 3 mots : Green, clean et simple. GREEN car Anne-Sophie et Chloé ont tenu à produire une gamme sans plastiques et sans produits chimiques nocifs, elles expliquent : “Nos solides sont fabriqués à la main en Europe et assemblés avec soin en Belgique”.

Le mot CLEAN s’associe au véganisme puisqu’elles ne testent pas leurs produits sur des animaux et leurs formules “sont évaluées de manière optimale par l’indice INCI”. Et enfin SIMPLE puisque les deux créatrices belges revendiquent “Un kit de produits essentiels de soins quotidiens livré chez vous, plus abordable que les produits similaires”.