De l'impression numérique sur les cheveux, ce coiffeur l'a fait

L’art s’invite un peu partout, même sur les cheveux. Ce coiffeur barcelonais a décidé de monter d’un cran son métier en faisant de l’impression numérique sur les cheveux.

Coiffeur et styliste, Alexis Ferrer utilise une technique d’impression numérique développée avec le studio X-presion Creativos. On peut voir sur les clichés présentant le résultat de cette technique étonnante, un rideau de cheveux blonds sur lesquels des fleurs et autres motifs inspirés des tissus de la bourgeoisie française du 18e siècle sont incrustés par impression numérique.

"Je dois admettre que les premières impressions sur les cheveux ont été un véritable défi. Il a fallu deux mois pour obtenir de bons résultats en haute définition" explique Alexis Ferrer dans une interview de Infringe.

Travaillant sur le projet depuis 2012, il aura fallu tout ce temps pour arriver à développer la technique adéquate qui offre ce résultat plutôt étonnant. Il est passé des encres photographiques aux encres générées numériquement, lui permettant ainsi d’utiliser la couleur et d’affiner le design pour arriver à ceci :