Cruelty-free, vegan, clean beauty : des mots à connaître pour mieux choisir vos cosmétiques

Les beauty addicts sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des cosmétiques respectueux de l’environnement comme du bien-être animal. Un engagement responsable qui nécessite toutefois de connaître certains termes pour ne pas s’emmêler les pinceaux avec les innombrables labels, certifications, et autres inscriptions flanqués sur nos produits préférés.

Une mesure qui devrait en théorie vous simplifier la tâche, mais en pratique, tout est bien plus flou et compliqué, ne serait-ce que parce que des tests peuvent être réalisés en dehors de l’UE et que certains ingrédients entrent dans le développement d’autres types de produits. Pour y voir plus clair, vous pouvez vous référer à des labels qui demandent aux marques de remplir un cahier des charges strict . C’est le cas des labels "Cruelty-free" et "Vegan and Cruelty-free" de l’association PETA, "Leaping Bunny", ou encore "One Voice". Si vous souhaitez vous rassurer, vous pouvez également consulter la liste des marques qui ne testent pas leurs cosmétiques sur des animaux, établie par PETA .

Pour être vegan, un cosmétique ne doit donc pas être formulé à partir d’ ingrédients d’origine animale . Cela peut même aller plus loin. Pour vous donner un exemple, les cosmétiques à base de miel , qui vous tentent par leur caractère naturel et leurs multiples vertus, ne sont pas considérés comme vegan. Chose qu’ignorent de nombreux consommateurs. Là encore, de nombreux labels existent dans le monde pour guider les beauty addicts en quête d’une beauté non cruelle pour les animaux : Vegan Society, V-Label, Eve Vegan, Vegecert, VeganOK ou encore Certified Vegan, pour ne citer qu’eux.

Clean beauty

Voici deux mots que vous entendez et lisez à tout-va depuis plusieurs mois, mais que signifient-ils ? Il n’y a pas de définition officielle ni de labels pour vous garantir que tel ou tel cosmétique sera plus propre qu’un autre, mais il s’agit d’un concept global qui semble définir les contours de la beauté du futur. Celui-ci semble être la réponse parfaite – et la plus logique – à la demande des consommateurs qui souhaitent des produits plus respectueux de la planète et du bien-être animal, plus naturels, et davantage encore plus transparents.

Les marques qui s’engagent sur la voie de la clean beauty doivent notamment rendre plus accessibles les étiquettes de vos produits favoris en évitant les listes d’ingrédients à rallonge. L’objectif étant d’en faciliter la lecture. Et pour compléter le tout, elles doivent proposer des produits sans substances nocives ou controversées, naturels de préférence, et sans cruauté pour les animaux.

De nouveaux mots commencent déjà à apparaître, comme safe beauty ou blue beauty, dont les concepts sont toujours plus éthiques, responsables et respectueux de la santé et de l’environnement.