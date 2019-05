Crèmes solaires «maison» sur Pinterest: des produits naturels, mais un faible indice de protection

Des chercheurs américains se sont intéressés aux recettes de crèmes solaires naturelles partagées sur le réseau social Pinterest. Verdict: la plupart d'entre elles présentent un indice de protection solaire insuffisant.

Les réseaux sociaux sont une caisse de résonance de nombreuses tendances, telles que le "do it yourself" et notamment les cosmétiques maison, qui ont le vent en poupe depuis quelques années. Mais les produits décrits ne sont pas toujours bons pour la santé, alerte une nouvelle étude publiée dans la revue Health Communication et dirigée par le Center for Injury Research and Policy (Nationwide Children's Hospital) et le Brooks College of Health de l'Université de Floride du Nord (Etats-Unis).

Les auteurs de l'étude se sont intéressés aux recettes de crèmes solaires "maison" proposées sur le réseau social d'images Pinterest.

Selon l'étude, 95% des 189 "épingles" consacrées aux crèmes solaires naturelles vantent l'efficacité de ces produits alors que 68% d'entre elles ont une protection insuffisante contre le rayonnement UV.

Les experts à l'origine de l'étude alertent sur un aspect inquiétant car ces recettes sont présentées comme des alternatives sûres aux écrans solaires vendus dans le commerce. D'autant plus que ces images sont massivement partagées: le nombre moyen de sauvegardes pour une épingle était de 808. L'une d'entre elles a même été enregistrée plus de 21.700 fois.

"Les produits de protection solaire faits maison sont risqués parce qu'ils ne sont pas réglementés ou testés pour leur efficacité, comme c'est le cas des écrans solaires commercialisés. Quand on le fait soi-même, on ne sait pas si le produit est vraiment sûr et efficace", explique Lara McKenzie, chercheuse principale au Center for Injury Research and Policy de Nationwide Children's et co-autrice de l'étude. La chercheuse rappelle par ailleurs que le meilleur écran solaire est celui qui peut être appliqué régulièrement et rester sur la peau sans causer d'irritation.

Conformément aux recommandations de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM-France), un produit de protection solaire doit fournir un indice de protection UVB minimum de 6 et une protection UVA minimale équivalente à 1/3 du facteur de protection solaire (FPS) indiqué sur l'étiquetage pour assurer une protection suffisamment efficace. Dans la mesure où aucun produit de protection solaire ne permet actuellement de garantir une protection intégrale contre l'ensemble des UV, les mentions "écran total" et "protection garantie à 100%" ne devraient pas figurer sur l'emballage des produits, estime l'ANSM.